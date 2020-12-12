ميار الغيطي تحتفل بزفافها في الجونة

Advertisements

احتفلت الفنانة ميار الغيطى، مساء أمس بحفل زفافها على شريف العلمي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وذلك في جو عائلي اقتصر على حضور أسرتها وأقاربها وأصدقائها المقربين فقط.



وكانت ميار الغيطي قد احتفلت بعقد قرانها منذ أيام قليلة، وذلك بأحد المساجد بالتجمع الخامس، وحضر عقد القران وزير الإعلام ومصطفى قمر وعدد من الأصدقاء المقربين.





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ميار الغيطي الدرامية مسلسل "سوبر ميرو"، وهو منﺇﺧﺮاﺝ وليد الحلفاوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد المحمدي، بطولة إيمي سمير غانم، سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة .