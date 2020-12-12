الأرجنتين تسجل أكثر من 7 الاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم السبت، 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد حاجز مليون و490 ألف إصابة.

وقالت الصحة الأرجنتينية، في بيان رسمي: "تم تسجيل 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، و178 حالة وفاة".

وأعلنت الصحة الأرجنتينية، تعافي 1,324,792 مصابا بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الأرجنتينية، سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد في 3 مارس الماضي. وتطبق البلاد منذ 20 مارس قيود الحجر الصحي.