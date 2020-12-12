جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية تكشف تدني مستوى النظافة بالقرين (صور)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين بشن حملة نظافة مكبرة لرفع أكوام القمامة المتراكمة بشوارع المدينة أولا بأول، وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة، وكذلك دهان أعمدة الإنارة وغسل البلدورات ورفع السفوحه وتهذيب الأشجار لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم لمدينة القرين للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وتفقد المحافظ عددٍ من شوارع المدينة وتلاحظ له تدني مستوى النظافة وعدم إزالة لافتات الدعاية الانتخابية من الميادين والشوارع الرئيسية، ليأمر المحافظ رئيس مدينة القرين برفع كافة الاشغالات فورا وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظًا علي المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ووجه محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق برصف شارعي القلعة والشيخه حمده بطول كيلو متر وتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وكذلك تحديد عدد من الشوارع الجانبيه للبدء فورا في وضع المقايسات اللازمة لرصفهما باستخدام بلاط الانترلوك تنفيذا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة.

وكلف المحافظ رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفاديًا لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.
جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية تكشف تدني مستوى النظافة بالقرين (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية تكشف تدني مستوى النظافة بالقرين (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية تكشف تدني مستوى النظافة بالقرين (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية تكشف تدني مستوى النظافة بالقرين (صور)

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