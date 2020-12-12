المجتمعات العمرانية تفتح باب التقدم لحائزى الأراضى الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين 77 و 230 لسنة 2017

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
احمد الشيخ
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أعلن محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم  لمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان كمهلة أخيرة لكافة المواطنين الذين لديهم عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمى (77) و (230) لسنة 2017، والتى تم ضمها ضمن توسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك استجابة لطلبات المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر جهاز المدينة، ويرفق به جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع + صورة)، ورفع مساحى من جهة معتمدة علما بأنه لن يعتد بأى طلبات تقدم بعد هذه الفترة.

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