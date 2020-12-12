صفقة مميزة على رادار بايرن ميونخ

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يستهدف التعاقد مع صفقة فرنسية قوية، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد مع الفرنسي بوباكار كامارا، لاعب أولمبيك مارسيليا، منذ الصيف الماضي.

وتابعت الشبكة، أن بايرن ميونيخ وضع كامارا ضمن أهدافه، وذلك تحسبًا لرحيل أحد رباعي خط الدفاع خافي مارتينيز، كورينتين توليسو، ديفيد ألابا وجيروم بواتينج.

وأشارت الشبكة، أن بايرن ميونيخ يسعى لضم كامارا، وذلك في ظل امتلاك اللاعب ميزة اللعب في أكثر من مركز.

وأوضحت الشبكة، أن سعر اللاعب يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون يورو، ويتنافس مع العديد من الفرق أبرزهم برشلونة، تشيلسي، آرسنال، ميلان وباريس سان جيرمان.



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