محافظ الفيوم يوجه بتدريب الأطقم الطبية وتكثيف المرور على المستشفيات

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محافظ الفيوم يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة موقف فيروس كورونا





محافظ الفيوم يشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية







عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري لمتابعة وعرض موقف فيروس كورونا، مشددًا على سرعة حصر البؤر التى بها حالات إصابة وبيان موقفها، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهًا بسرعة تدريب الأطقم الطبية وخاصة أطباء التكليف، وتكثيف المتابعة الدورية على المستشفيات، وتوفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الاجتماع تناول عرض الموقف لمتابعة آخر الإجراءات للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وطاقة كل مستشفى وآليات التنسيق والعمل المشترك فيما بينهما، ومتابعة جاهزية كافة المستشفيات، وبرامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه بإصابتها، والاستمرار ببرتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا.



وشدد المحافظ على الوقوف بقوة صفًا واحدًا وتحمل المسئولية كاملة، والتحرك بشكل سريع خلال مواجهة الأزمة، موجهًا بالتعامل بكل حسم في إطار من القانون حال اتخاذ أى إجراء سلبي في آداء الخدمة الطبية من قبل المعنيين، مع قيام كل مستشفى" عام ـ مركزي ـ جامعة ـ التأمين" بالدور المنوط بها من خلال التنسيق مع مسئولي الطب العلاجي، مشيدًا بدور الأطقم الطبية وموقفهم الإيجابي الذى لا ينكر فى مواجهة الأزمة كونهم خط الدفاع الأول.



ووجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي بالأماكن التى ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا لتقييم الموقف بها، والتنسيق لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، فضلًا عن إعداد بيان تفصيلى بالبؤر الذي ظهرت بها حالات إصابة بمدينة الفيوم وعدد الإصابات وأعداد المخالطين وموقف الحالات من حيث طريقة العزل، ومتابعة المخالطين.



ووجه المحافظ بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مع التأكيد على عقد لقاء مع مسئولي تلك المراكز وهذه المستشفيات، لتحديد آليات التنسيق ووسائل استقبال الحالات وطرق العلاج، لافتًا إلى الانتهاء من تجهيز العمارات المخصصة بقرية شدموه بمركز إطسا، وتجهيز الفريق الطبي الخاص بها.



كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة تدريب أطباء مستشفى حميات الفيوم، من قبل أطباء الرعاية بالمستشفى العام ـ خلال شهر ـ ليكونوا جاهزين كأطباء رعاية للمشاركة الفاعلة وقيامهم بنوبتجيات رعاية، مع الاستعانة بأطباء الرعاية بالمستشفيات المركزية في عمليات التدريب، وكذا تدريب أطباءالتكليف.

