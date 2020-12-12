تكريم عبد الرحمن أبو زهرة في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية

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تقيم إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، في الدورة الخامسة لها حفل تكريم للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وذلك يوم الاثنين المقبل، في حفل افتتاح المهرجان، ويقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بمسرح النهار في القصر العينى، وذلك برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.



ويقوم الفنان إيهاب فهمي، بتقدمي حفل الافتتاح، ومن المُقرر أن تستمر فعاليات المهرجان إلى يوم 21 ديسمبر الجاري.



ولجنة تحكيم المهرجان تشتمل على المخرج السينمائي سامح عبد العزيز، والمخرج السينمائي إبراهيم فخر، والمخرج السينمائي أحمد خالد أمين، والمخرج المسرحي هشام عطوة، والمخرج المسرحي شادي سرور، والفنان أحمد صيام، والفنانة سلمى غريب، وأحمد تمام، ومحمد نبيل منيب، والناقد يسري حسان، والمهندس وائل عبد الله.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،

ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.