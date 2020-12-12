عاجل.. انفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بوقوع انفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي من دون خسائر.

 

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

 

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، بحسب ما أفاد مراسل فضائية "سكاي نيوز عربية".

 

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".

 

وعلى صعيد آخر، توفي متظاهر، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الكيلاني.

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