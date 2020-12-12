تقلبات جوية عنيفة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية تجتاح البلاد بداية من الأحد والإثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، متمثلة في نشاط الرياح المحملة بالاتربة والرمال وأمطار.

وكشفت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية mbc مصر، عن المناطق التي ستحدث فيها تقلبات ستؤدي لنشاط الرياح وإثارة والأتربة ومنها السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن محافظات سيناء، مع سقوط أمطار على بعض مناطق السواحل الغربية.

وأكدت أن الأمطار تمتد في الداخل ابتداءً من يوم الاثنين، لتصل إلى محافظات الوجه البحري، مع انخفاض في درجات الحرارة حتى تصل إلى المعدلات الطبيعية.

ووجهت نصائح مهمة للمواطنين، منها متابعة النشرات الجوية على مدار أيام الأسبوع، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بحذر على الطرق السريعة تجنبا لارتكاب الحوادث.

وعن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من السبت 12 ديسمبر 2020، وحتى يوم الخميس 17 ديسمبر 2020:

يوم السبت 12 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة بنسبة 20% على بعض مناطق الوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد، وخليج السويس.

- أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية.

- شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحرى، والقاهرة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "مطروح، والسلوم، وسيدى برانى، وسيوة".

يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم".

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية".

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية"، وعلى بعض المناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة.

يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم".

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.

يوم الخميس 17 ديسمبر 2020:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية، ومطروح، ورشيد، وبلطيم".

وتقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتحديث تلك التنبؤات بشكل يومى

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