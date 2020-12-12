تقلبات جوية عنيفة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية تجتاح البلاد بداية من الأحد والإثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، متمثلة في نشاط الرياح المحملة بالاتربة والرمال وأمطار.





وكشفت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية mbc مصر، عن المناطق التي ستحدث فيها تقلبات ستؤدي لنشاط الرياح وإثارة والأتربة ومنها السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن محافظات سيناء، مع سقوط أمطار على بعض مناطق السواحل الغربية.





وأكدت أن الأمطار تمتد في الداخل ابتداءً من يوم الاثنين، لتصل إلى محافظات الوجه البحري، مع انخفاض في درجات الحرارة حتى تصل إلى المعدلات الطبيعية.





ووجهت نصائح مهمة للمواطنين، منها متابعة النشرات الجوية على مدار أيام الأسبوع، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بحذر على الطرق السريعة تجنبا لارتكاب الحوادث.



