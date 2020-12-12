اليوم.. انطلاق تصوير فيلم "أهل الكهف" لخالد النبوي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يبدأ المخرج عمرو عرفة، اليوم في تصوير المشاهد الأولى لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، المأخوذ عن قصة الكاتب توفيق الحكيم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج شركة "دبليو إم تالنت" للمنتج وليد منصور.

فيلم "أهل الكهف"، تدور أحداثه في
حقبة تاريخية تعود لعام 250 ميلاديًا،وسيتم تصويره في ثلاثة دول منهم إيرلندا، والمغرب، ومصر.

والفيلم بطولة خالد النبوي، محمد فراج، محمد ممدوح، غادة عادل، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة.

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