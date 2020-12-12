سعر اليورو اليوم السبت 12-12-2020 في البنوك المصرية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
سعر اليورو
سعر اليورو
الفجر الإقتصادي
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استقر سعر اليورو اليوم السبت 12-12-2020 في البنوك المصرية وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب العطلة الأسبوعية.

وننشر سعر اليورو اليوم وفقاً لأخر تحديث جاء بمموقع البنك الأهلي المصري كالتالي :


سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 12-12-2020

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.91 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.88 جنيه للشراء.
 
19.13 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.88 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك البركة
18.86 جنيه للشراء.
 
19.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.91 جنيه للشراء.
19.08 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.88 جنيه للشراء.
 
19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.89 جنيه للشراء.
 
19.08 جنيه للبيع.
 

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