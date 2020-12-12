



وننشر سعر اليورو اليوم وفقاً لأخر تحديث جاء بمموقع البنك الأهلي المصري كالتالي :









سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 12-12-2020





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.91 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.88 جنيه للشراء. 19.13 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 18.88 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 18.86 جنيه للشراء. 19.11 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.91 جنيه للشراء. 19.08 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.88 جنيه للشراء. 19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.89 جنيه للشراء. 19.08 جنيه للبيع.





استقر سعر اليورو اليوم السبت 12-12-2020 في البنوك المصرية وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب العطلة الأسبوعية.