الخدمات البيطرية: 97% نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني (فيديو)

علق الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على استيراد دولة الإمارات العربية المتحدة الماشية الحية من مصر، مؤكدًا على أن هذا الأمر يعني أن الإجراءات المحجرية الطبية المصرية قوية وسليمة، وأن الحيوانات المصرية آمنة، لأن الأمراض تحت السيطرة.





وأضاف محمود خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن القيادة السياسية وجهت بتنمية الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار في هذا المجال وهو ما يتطلب فتح الأسواق للتصدير: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض وكنا نصدر أغنام وماعز".





وتابع، أن المنظمة العالمية للصحة العالمية اعتمدت 14 منشأة خالية من الأمراض مثل الانفلونزا، وبالتالي فإن من حقها تصدير منتجاتها، مشيرًا إلى وجود 24 منشأة تحت الاعتماد.





وأردف: "مصر لديها معامل فحص بيطرية معتمدة دوليًا، ولدينا 3 معامل تعتبر مرجعية لأفريقيا، كما أن عمليات الفحص تتميز بالسلام، وجرى مراجعة كل ذلك من الجانب الإماراتي ووجد أنها سليمة وكافية لعمليات التصدير".





وأشار إلى أن هذا القرار فرصة للمربين أن يتواصلوا مع الشركات الإماراتية بخصوص الحصول على المواشي المصرية: "لدينا أغنام البرقي وهي مطلوبة عالميا وتحديدا في منطقة الخليج وبعض أنواع الماعز مثل الزرايبي، وفتحنا خطًا مع الإمارات لتصدير بيت البيض، وقريبًا سنتباحث حول تصدير البط والسمان".



