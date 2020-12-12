إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارتين سوزوكى على الطريق الزراعي "القاهرة الإسكندرية"، بمنطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب، جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بانقلاب سيارتين سوزوكي أمام منطقة ترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب إتجاه القاهرة، ما أسفر عن 6 مصابين، جرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

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