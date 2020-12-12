عمان تخفض معدل إنتاجها اليومي من النفط بنسبة 0.04% خلال نوفمبر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
النفط العماني
النفط العماني
وكالات
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علنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان انخفاض معدل كميات الإنتاج اليومية للسلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 04ر0% لتبلغ 720 ألفا و789 برميلا مقارنةً بمعدل كميات الإنتاج اليومي في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم السبت، إن معدل كميات التصدير اليومية للخارج من النفط الخام والمكثفات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 77ر4% لتصل إلى 777 ألفا و207 براميل مقارنة مع معدل التصدير اليومي للشهر قبل الماضي.

ووفق التقرير، شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعًا بمقدار 6ر6 % وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات الشهر الماضي تسليم شهر يناير المقبل 83ر43 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعًا بمقدار 72ر2 دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الجاري.

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