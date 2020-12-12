مختصون يكشفون مفاجآت سارة عن لقاح سينوفارم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشف عدد من المختصون عدد من المفاجآت السارة عن لقاح سينوفارم الصيني الذي استملت مصر أولى دفعاته خلال الأيام الأخيرة، مؤكدين على فاعلية اللقاح في مواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن هناك شحنة ثانية من اللقاح تصل الأسبوع المقبل، وشحنة ثالثة تصل الأسبوع الذي يليه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، بناء على العقد الذي وقعته مصر مطلع ديسمبر الجاري.

يمنع وصول المصابين للحالات الخطيرة
أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أكد أن لقاح سينوفارم تقليدي جرى تجربته كثيرًا ويمنع وصول المصابين إلى الحالات المتوسطة والخطيرة، لكن هذا سيحدث عند تلقيح المواطنين.

وأوضح وزير الصحة الأسبق: "ممكن اللى أخد اللقاح يجيله كورونا بس بتكون أعراض المرض بسيطة"، لافتًا إلى أن التطعيم سيكون موسمى مثل تطعيم الانفلونزا العادية، مؤكدًا أن اللقاح آمن بنسبة كبيرة جدا.

اللقاح آمن وفعال
وفي نفس السياق، قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح سينوفارم الصينى للوقاية من كورونا ستحصل عليه الفئات الأولى بالرعاية ثم باقى المصريين.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اختيار لقاح سينوفارم الصينى اعتمد على معيارين هما الأمان ثم الفاعلية، مطمئنا المصريين قائلًا: "اللقاح آمن وفعال".

لا مضاعفات للقاح
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن لقاح "سينوفارم" حصل على الموافقة النهائية في الإمارات وليس موافقة الطوارىء فقط، منوهة بأنه تم تجربة اللقاح على 45 ألف شخص، وهى أحد هؤلاء الأشخاص، ولم تظهر أي مضاعفات غير متوقعة على الأشخاص.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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