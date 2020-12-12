سان جيرمان يفتح الباب أمام برشلونة ويحدد سعر بيع نيمار

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، حدد سعر بيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الفترة المقبلة.


وارتبط إسم نيمار بالعودة إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تصريحاته مؤخرًا برغبته في اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل.


وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الخليفي متفائل بشأن تجديد نيمار تعاقده مع باريس، وفي حالة بيعه فلن يكون أقل من 100 مليون يورو.


وتابعت الصحيفة، أن مبلغ 100 مليون يورو، مبلغ ثقيل للغاية على نادي برشلونة، والذي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب أحداث فيروس كورونا.


وأشارت الصحيفة، أن هدف ناصر الخليفي هو الإبقاء على نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.

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