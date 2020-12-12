تراجع إيرادات السياحة التركية بنسبة 60% خلال أكتوبر الماضي

اجعت الليرة التركية أمس بعد اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا، وتأهب الولايات المتحدة هي الأخرى لفرض عقوبات في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي.





وبحسب "رويترز"، سجلت الليرة 7.900 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش، لتنخفض من إغلاق أمس الأول عند 7.89.





وهوت الليرة نحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 الشهر الماضي بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.





وقالت مصادر إن الخطوة الأمريكية، قد تثير غضب أنقرة وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يستعد لتولي السلطة.





إلى ذلك، أوضح البنك المركزي التركي أمس أن عائدات السياحة الأجنبية إلى البلاد تراجعت في اكتوبر الماضي 60 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.43 مليار دولار.





وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن عائدات السياحة شكلت 39 في المائة من صادرات الخدمات التركية، بتراجع 54 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، كما شكلت 6.8 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات التركية.





وانخفض عدد الزوار الأجانب إلى تركيا 62 في المائة إلى 2.15 مليون شخص. وكانت تركيا قد استقبلت 5.59 مليون زائر في اكتوبر2019.





في الوقت ذاته، أنفق سكان تركيا 91 مليون دولار خارج البلاد خلال تشرين أكتوبر، بتراجع 72 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



