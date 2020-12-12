عودة الإعلامي مدحت شلبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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سيعود مرة أخرى أيقونة الإعلام العربي الإعلامي مدحت شلبي عبر شاشة قناة "أون تايم سبورتس"ببرنامج جديد يحمل اسم "مساء أون تايم".


وأعلنت القناة أن البرنامج سيتم إذاعته من الثلاثاء إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".


على أن تكون أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل بعد نهاية الجولة الأولى من النسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري 2020/2021.


وسيقدم الإعلامي إبراهيم فايق على نفس القناة "أون تايم سبورتس 2" على مدار أربعة أيام من الجمعة إلى الإثنين في الحادية عشر مساءً.


وكان مدحت شلبي معلقا على لقاء الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب بعد فوزه (2-1).

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