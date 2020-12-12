رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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د. الخشت: حريصون على الانفتاح على الثقافات الأخرى

فتح آفاق للتعاون المشترك مع الجامعات العالمية المرموقة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور بول باريديس بورتيلا سفير دولة بيرو بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة والجامعات بدولة بيرو بأمريكا اللاتينية، وحضر اللقاء الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب، والدكتورة جيهان محمود رئيس قسم اللغة الإسبانية بالجامعة، والدكتورة هايدي بيومي عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وتطرق الحديث حول عدة موضوعات أهمها التعاون مع الجامعات البيروية لتبادل الطلاب والأساتذة في إطار الانفتاح على الثقافات الأخرى والإستفادة من تجارب الآخرين وتبادل المعارف باعتباره أحد مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع جامعات عالمية تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية من خلال التوأمة وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة معها، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الثالث.

من جانبه، وجه سفير دولة بيرو بالقاهرة، الشكر للدكتور محمد الخشت، على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة للالتقاء بطلاب قسم اللغة الإسبانية، وأبدى سعادته بالعرض الذي قدمه الطلاب عن أوجه التشابه بين الحضارة الفرعونية وحضارة الإنكا، لافتًا إلى أن هناك أوجه تلاق عديدة بين مصر وبيرو أكثر من أوجه التلاقي مع دول أوروبا.
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير دولة بيرو لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي المشترك

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