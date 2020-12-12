بعد وصول اللقاح.. الصحة تُعلن موعد انتهاء كورونا في مصر (فيديو)

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لن يدخل لقاح ضد الفيروس مصر إلا عن طريق وزارة الصحة المصرية، موضحا أن توزيع لقاح فيروس كورونا "سينوفارم" سيكون عن طريق وزارة الصحة، وبالمجان تماما.





وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة هى من تحدد الفئات الأولى للرعاية للحصول على اللقاح الصيني، موضحا أن هناك قاعدة بيانات متكاملة عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بفضل المبادرات الرئاسية.





وأوضح أنه سيكون هناك موقع إليكتروني للتقديم عليه، وترتيب مواعيد التطعيم، منوها بأنه خلال النصف الأول من 2021 ستكون عبرت مصر هذا الوباء، لافتا إلى أنه في خلال مرحلة من المراحل قد يتم توفيره في المدارس.





إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة.



