كوريا الجنوبية تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، اقترب عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، من ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وسط استمرار أمد الموجة الثالثة من تفشي الفيروس في البلاد.

 

وسجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 950 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 41736.

 

ويذكر أن هذا الرقم أكبر عدد إصابات يومية في البلاد منذ تسجيل 909 حالات بتاريخ 29 فبراير، عندما وصلت الموجة الأولى من تفشي المرض إلى ذروتها في دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، ويعتبر أيضا أعلى رقم منذ بدء الموجة الثالثة من انتشار المرض.

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