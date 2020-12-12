سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 12-12-2020





استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-12-2020 في البنوك المصرية اليوم حيث لايوجد أي تعاملات بسبب العطلة الأسبوعية





ورصدت الفجر سعر الريال في بعض البنوك المشهورة اليوم لتلبية رغبات المهتمين بتحويل العملات كالاتي .





سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-12-2020





البنك المركزي المصري





4.15 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.





البنك الأهلي المصري





4.07 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.





بنك مصر





4.07 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.





بنك البركة





4.06 جنيه للشراء.





4.21 جنيه للبيع.





قناة السويس





4.13 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.





مصرف أبوظبي الإسلامي





4.08 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.





فى بنك الإسكندرية





4.08 جنيه للشراء





4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib





4.07 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.



