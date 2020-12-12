في 7 خطوات | ننشر طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر 2020 الالكتروني tamwin.com.eg

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
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في 7 خطوات | ننشر طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر 2020 الالكتروني tamwin.com.eg

من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية هي طريقة اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، حتي يتم صرف السلع الغذائية والاستفادة من الدعم التي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة في ظروف البلاد الإقتصادية وتدهور الأحوال المادية للشعب، لذلك في مقال اليوم نقدم لكم متابعينا الرابط الخاص بإضافة المواليد الجدد على بطاقة تموين رب الأسرة من خلال موقع دعم مصر.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
قد تم فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين الخاصة بالأب، وذلك لدعم الشعب المصري في ظل الظروف الراهنة في البلاد، حيث تسعى الحكومة المصرية لدعم المواطنين وتقديم المعونة لهم بأكثر من طريقة، لذلك تم فتح باب إضافة الأطفال في بطاقات التموين للحصول الأسر على كمية كافية من السلع الغذائية.

طريقة إضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر
نقدم لكم متابعينا الآن الرابط الخاص بموقع دعم مصر، كما نقدم لكم طريقة اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.

- يتم الدخول الى الرابط الخاص بموقع دعم مصر (اضغط هنا).
- يتم النقر على الخدمات التموينية.
- يجب إدخال بيانات المولود الجديد كاملة.
- ثم يجب كتابة رقم  بطاقة التموين الخاصة برب الأسرة.
- يجب كتابة رقم مكتب التموين التابع إليه، ثم كتابة الرقم الخاص بتاجر التموين التي يتم الصرف منه.
- ثم نقوم باختيار المحافظة التابع لها ومديرية التموين.
- يتم النقر على إرسال.

في 7 خطوات | ننشر طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر 2020 الالكتروني tamwin.com.eg

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