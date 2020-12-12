محافظ الشرقية يشدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements


شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 40070 بمركز ومدينة أبو حماد والرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 410 متر وعرض 7 متر، والمنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري، وبتكلفة مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة الأعمال الجارية بالكوبري والوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ والتأكد من التزام الشركة المنفذة بمراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة

أكد محافظ الشرقية علي الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري العباسة وإعداد تقرير يومي للعرض علي المحافظ وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتوفيرًا للوقت والجهد، وقال لن أسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري وذلك في اطار خطة تطوير وتجميل المحافظة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أخبار تهمك

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 18 ساعة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

إبراهيم عيسى: صحافة أمريكا ستتربص بمصر وستحاول إعادة الإخوان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 13 ساعة

سر غضب الأهلي بعد تأجيل السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أزمات برشلونة تتضاعف بعد إصابة نجمه

منذ أقل من ساعة

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب عن ضجة صور "الخطيب وميدو": "خفوا شوية" (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

11:53 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

08:03 ص

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر