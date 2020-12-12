محافظ الشرقية يشدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 40070 بمركز ومدينة أبو حماد والرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 410 متر وعرض 7 متر، والمنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري، وبتكلفة مليون جنيه.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة الأعمال الجارية بالكوبري والوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ والتأكد من التزام الشركة المنفذة بمراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة



أكد محافظ الشرقية علي الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري العباسة وإعداد تقرير يومي للعرض علي المحافظ وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتوفيرًا للوقت والجهد، وقال لن أسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق دائرة المحافظة.



وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري وذلك في اطار خطة تطوير وتجميل المحافظة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



