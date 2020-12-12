بالاسم والرقم القومي فقط.. تعرف على أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 2020 (وزارة القوى العاملة)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

بالاسم والرقم القومي فقط.. تعرف على أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 2020 (وزارة القوى العاملة)

بالاسم والرقم القومي تعرف على أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة، لقد أصدرت وزارة القوي العاملة بيانا تحذر فية من يريد النصب من هذه المنحة بدون أى وجه حق، نظرا لانتشار عدة أخبار خاطئة بخصوص هذا الدعم وتصرف الدولة دعم للمواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقدم قيمتها 500 جنية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في العمالة الغير منتظمة والدعم المقدم
لقد تلقت الوزارة شكوى من احد المواطنين تعرضه لعملية نصب، من شخص ما أتصل به مدعياً أنة من العاملين في وزارة القوى العاملة، وهذا عكس الحقيقة فهو نصاب، ولقد طلب منه تحويل مبلغ وقدره 3350 جنيه مدعيا أن هذا المبلغ لاستكمال الإجراءات، وإتمام عملية صرف المنحة بكل سهولة.

من المعروف أن عدد كبير من المواطنين قاموا بالتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة، والمقدرة بمبلغ 500 جنيها، للمواطنين الذين تأثر عملهم بوجود فيروس كورونا المستجد، والذي قام بالتأثير على جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم.

وللإطلاع على أسماء المقبولين في الدفعة الرابعة وإذا كنت انت منهم ام لا، الدفعة المستحقة لشهر ديسمبر 2020، عليك اتباع الخطوات التالية:

- يجب الدخول على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة (اضغط هنا).

- يجب عليك ثانياً إدخال البيانات التي يطلبها منك الموقع، مثل الاسم كامل، والرقم القومي الخاص بك.

- قم باختيار منحة العمالة الغير منتظمة من الاختيارات المتاحة لك، وبعدها اضغط على استعلام.

- سوف تظهر لك صفحة تبين لك إذا كنت من المستحقين ضمن المتقدمين أم لا، وسوف يظهر لك أيضاً كافة المعلومات التي سوف تحتاجها.

بالاسم والرقم القومي فقط.. تعرف على أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 2020 (وزارة القوى العاملة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارو القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2020 العمالة غير المنتظمه الاستعلام عن الاسماء

أخبار تهمك

أزمات برشلونة تتضاعف بعد إصابة نجمه

منذ 37 دقيقة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب عن ضجة صور "الخطيب وميدو": "خفوا شوية" (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

منذ حوالي 9 ساعات

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 12 ساعة

سر غضب الأهلي بعد تأجيل السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم عيسى: صحافة أمريكا ستتربص بمصر وستحاول إعادة الإخوان

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

شغال رابط استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة 2020 عبر موقع .manpower.gov.eg ومواعيد صرفها

أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة أكتوبر 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة

ننشر أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية الاستعلام عن المنحة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower

(الآن) أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020 بالرقم القومي موقع وزارة القوى العاملة

(برقم البطاقة) اعرف موعد منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه دفعة نوفمبر 2020 موقع وزارة القوى العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

أزمات برشلونة تتضاعف بعد إصابة نجمه

09:31 ص

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

08:03 ص

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر