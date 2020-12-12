استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 12-12-2020

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي
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استقر سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 12-12-2020 وذلك لعدم وجود تعاملات بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك وحقق سعر شراء الدولار في البنك المركزي اليوم حوالي 15.65 جنيه ـ، فيما وصل سعر البيع الي 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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