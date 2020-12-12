لأول مرة.. هيفاء وهبى ضرة أمام يسرا فى مسلسلها الرمضاني المقبل

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تُشارك الفنانة هيفاء وهبي في السباق الرمضاني المقبل في مسلسل يسرا الجديد، وتُجسد أمامها دور ضرة لها، وتحدث مواجهات قوية بينهما ويدخلان فى صراعات طوال الأحداث، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، والمسلسل من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، بعد إجراء التعاقدات مع باقي الأبطال.



وفي سياق آخر، عُرِض لهيفاء وهبي مؤخرًا مسلسل "إسود فاتح"عبر منصة شاهد الإلكترونية، وهو بطولة شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا الدرامية مسلسل "خيانة عهد" والمسلسل تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عادل وأمين جمال، بطولة بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنا، خالد أنور، تيام قمر.







