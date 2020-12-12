هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن لقاح "سينوفارم" من اللقاحات الآمنة في التداول، حيث أنه يعتمد على تقنية الفيروس الميت، وهى تقنية سبق وأن تم استخدامها في لقاحات أخرى، وأثبتت فعاليتها

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه ليس من المفضل أن يحصل الحوامل على اللقاح، والمرضعات، ولكنه أمن على كبار السن، موضحة أن الحصول على لقاح كورونا مجاني واختياري.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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