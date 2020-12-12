تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وربح رأس المال السوقي حوال 7.7 مليار جنيه 

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قطاع العقارات، قد تصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 970 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ، بحجم تداول قدره 150.4 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه.

و احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 167.9 مليون ورقة بقيمة 870.7 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 297.4 مليون ورقة بقيمة 717 مليون جنيه.

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