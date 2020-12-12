تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وربح رأس المال السوقي حوال 7.7 مليار جنيه





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قطاع العقارات، قد تصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 970 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ، بحجم تداول قدره 150.4 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه.



