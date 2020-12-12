وزيرة الصحةتصدم المتعافين من كورونا (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة إمكانية تكرار الإصابة للمتعافين من فيروس كورونا، منوهة بأن من أصيب بفيروس كورونا من الوارد أن يصاب بالفيروس مرة أخرى، وهناك حالات في مصر والعالم أصيبوا بفيروس كورونا 3 مرات.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الأجسام المضادة التي تتولد بالجسم نتيجة الإصابة قصيرة المدى، ومن ثم فاللقاح سيوفر أيضا مناعة قصيرة المدى، منوهة بأن 86% ممن حصلوا على لقاح "سينوفارم" وتعرضوا لفيروس كورونا لم يصابوا.

وأضافت وزيرة الصحة، أن 100% من الـ 14% المتبقيين والذين حصلوا على اللقاح أصيبوا بالكورونا كانت أعراضهم خفيفة.

إقرأ أيضا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 13 ساعة

3 رسائل من الخطيب إلى مجلس الإدارة وجمهور الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 15 ساعة

عودة الإعلامي مدحت شلبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس

منذ أقل من نصف ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 18 ساعة

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن ضجة صور "الخطيب وميدو": "خفوا شوية" (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أزمات برشلونة تتضاعف بعد إصابة نجمه

منذ ساعة

سر غضب الأهلي بعد تأجيل السوبر الإفريقي

منذ ساعتين

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يتجه لحسم صفقة يريدها ريال مدريد

منذ نصف ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

11:53 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

08:03 ص

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر