تفاصيل شخصية سوسن بدر في مسلسل "فى يوم وليلة" مع أحمد رزق

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة سوسن بدر في مسلسل "في يوم وليلة"، وتُجسد خلال الأحداث دور امرأة عجوز في صورة "عفريتة"، فتظهر في صورة شبح، وتحاول مساعدة بطل العمل بعد تورطيه فى قضية القتل التي اتهم فيها.

مسلسل "في يوم وليلة"،من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مكون من 35 حلقة، وهو من إنتاج سينرجي، وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، محمد جمعة، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، داليا مصطفى، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.

وفى سياق آخر يعرض للفنانة سوسن بدر حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

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