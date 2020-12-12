إستقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 12-12-2020، حالة من الثبات في الأسواق المحلية ليتراوح كيلو البلدي للمستهلك بين 28 و45 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم السبت 12-12-2020





وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين ٢٨إلى ٤٥ جنيهًا

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين ٢٠ إلى ٣٦ جنيهًا

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣١ و٤٠جنيهًا

ز بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٤إلى ٤٢ جنيهًا



