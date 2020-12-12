أسعار الأسماك اليوم السبت 12-12-2020 .. كيلو الجمبري الجامبو بـ 400 جنيه
السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
الفجر الإقتصادي
Advertisements
استقرت اسعار الأسماك اليوم السبت 12-12-2020 بسوق العبور، حيث وصل أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، فيما انخفضت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17-19 جنيها مقابل 17-20 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 16.5 جنيه للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.
وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو
وسجل سعرالبورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو.
وترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو
والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو
وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات
وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو
مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو
والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو
وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها
والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو
وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو
وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو
وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجلت أسعار القشر بياض 60-85 جنيها للكيلو
وسعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو
فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو
وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو
والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو
والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو
والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو
والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو
والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا