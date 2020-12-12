أسعار الأسماك اليوم السبت 12-12-2020 .. كيلو الجمبري الجامبو بـ 400 جنيه

استقرت اسعار الأسماك اليوم السبت 12-12-2020 بسوق العبور، حيث وصل أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، فيما انخفضت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17-19 جنيها مقابل 17-20 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 16.5 جنيه للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.









وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو

وسجل سعرالبورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو.

وترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو

والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو

وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات

وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو

مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو

والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو

وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها

والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو

وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو

وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو

وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجلت أسعار القشر بياض 60-85 جنيها للكيلو

وسعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو

فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو

وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو

والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو

والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو

والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو

والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو