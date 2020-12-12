تفاصيل شخصية هنا شيحة في فيلم "النهاردة يوم جميل"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تُشارك الفنانة هنا شيحة في فيلم "النهاردة يوم جميل"، وتُجسد خلال الأحداث دور سيدة متزوجة وحامل لكنها تتعرض للعنف الجسدى من زوجها، والفيلم كان يحمل في البداية اسم "سوء الرجالة" لكن تم تغييره ليصبح "النهاردة يوم جميل"، وانتهى صناعه من تصوير جزء كبير من أحداثه حيث يتبقى لهم أسبوعًا على الانتهاء منه،

فيلم "النهاردة يوم جميل" بطولة زينة، باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي، دينا السقا، ومهندس الديكور محمد المعتصم، ومدير التصوير أحمد عادل، ومصممة الملابس مني الزرقاني، ومن إخراج نيفين شلبي.

وسيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان، وتدور أحداث الفيلم فى إطار مشوق حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة، فالفيلم منصف للرجل والمرأة معًا، دون الانحياز لأى طرف منهما.




أخبار تهمك

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب عن ضجة صور "الخطيب وميدو": "خفوا شوية" (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

سر غضب الأهلي بعد تأجيل السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

أزمات برشلونة تتضاعف بعد إصابة نجمه

منذ 37 دقيقة

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 13 ساعة

إبراهيم عيسى: صحافة أمريكا ستتربص بمصر وستحاول إعادة الإخوان

منذ ساعتين

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 12 ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

أزمات برشلونة تتضاعف بعد إصابة نجمه

09:31 ص

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

08:03 ص

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر