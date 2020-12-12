تفاصيل شخصية هنا شيحة في فيلم "النهاردة يوم جميل"

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تُشارك الفنانة هنا شيحة في فيلم "النهاردة يوم جميل"، وتُجسد خلال الأحداث دور سيدة متزوجة وحامل لكنها تتعرض للعنف الجسدى من زوجها، والفيلم كان يحمل في البداية اسم "سوء الرجالة" لكن تم تغييره ليصبح "النهاردة يوم جميل"، وانتهى صناعه من تصوير جزء كبير من أحداثه حيث يتبقى لهم أسبوعًا على الانتهاء منه،



فيلم "النهاردة يوم جميل" بطولة زينة، باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي، دينا السقا، ومهندس الديكور محمد المعتصم، ومدير التصوير أحمد عادل، ومصممة الملابس مني الزرقاني، ومن إخراج نيفين شلبي.



وسيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان، وتدور أحداث الفيلم فى إطار مشوق حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة، فالفيلم منصف للرجل والمرأة معًا، دون الانحياز لأى طرف منهما.









