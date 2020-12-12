اسعار اللحوم اليوم السبت 12-12-2020

إستقرت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق اليوم السبت 12-12-2020 ، حيت تحرص الدولةدائما علي توفيرها في كل مكان ومن من خلال منافذ القوات المسلحة والجمعيات الإستهلاكية .





وننشر أسعار اللحوم اليوم السبت 12-12-2020 في الأسواق كالاتي :









كيلو البتلو ما بين 80إلى 180جنيهًا.

سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها.

سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو

والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو

وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو

والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

واللحوم الضأن بين 120-140جنيها

اللحم الجملى 90 - 100 جنيه للكيلو.









و تعتبر اللحوم مصدر قوي للحدي-د وتحتوي على بروتينات و فيتمامين ب1 وب2 ، كما تحتوي علي كميات من الكرياتين ، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.