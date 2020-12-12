ارتفاع بأسعار الذهب اليوم السبت 12-12-2020 .. وجرام عيار 21 يسجل 803 جنيه





ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 12-12-2020 ، مدفوعة بمخاوف ا لموجة الثانية لفيروس كورونا والإتجاه الي الملاذ الأمن بالإضافة الي عودة الحرب التجارية الامريكية الصينية وارتفع جرام عيار 21 وعيار 18 بنحو جنيه فيما ارتفع جرام عيار 24 بمعدل 2 جنيه .





أسعار الذهب اليوم السبت 12-12-2020





وسجل عيار 18 نحو 688 جنيها.

وسجل عيار 21 نحو 803 جنيهاً.

فيما سجل عيار 24 نحو 918 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها



