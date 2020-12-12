ارتفاع بأسعار الذهب اليوم السبت 12-12-2020 .. وجرام عيار 21 يسجل 803 جنيه

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 12-12-2020 ، مدفوعة بمخاوف الموجة الثانية لفيروس كورونا والإتجاه الي الملاذ الأمن بالإضافة الي عودة الحرب التجارية الامريكية الصينية وارتفع جرام عيار 21 وعيار 18 بنحو جنيه فيما ارتفع جرام عيار 24 بمعدل 2 جنيه .

 أسعار الذهب اليوم السبت 12-12-2020

وسجل عيار 18 نحو 688 جنيها.
وسجل عيار 21 نحو 803 جنيهاً.
فيما سجل عيار 24 نحو 918 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها

 فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1839.6 دولارا للأوقية

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أسعار الذهب السبت

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