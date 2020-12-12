مي زايد لـ"الفجر الفني":"لم أكن مهتمة بتقديم فيلم رياضي..واستفدت كثيرًا من تجربة عاش يا كابتن"

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* تعرضت للإصابة أثناء تقديمي لـ"عاش يا كابتن".وفخورة بدعم المهرجانات المصرية للسينما التسجيلية



* أحاول التخلص من الصورة النمطية المتواجدة عن السيدات في السينما المصرية..ولم أكن أتخيل أن الفيلم سيستغرق أربع سنوات في تصويره







حصل فيلم "عاش يا كابتن" على ثلاثة جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 لهذا العام، وهما الهرم البرونزي، وجائزة يوسف شريف رزق الله لتصويت الجمهور، وجائزة إيزيس لأفضل فيلم ناقش قضايا المرأة.



لذا تواصل "الفجر الفني" مع المخرجة مي زايد التي كشفت لنا عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالفيلم، وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، وغيرها من الأمور، وإلى نص الحوار:





*كيف جاءت لكِ فكرة الفيلم؟



الفكرة جاءت إلي عام 2003، وحينها لم يكن فيلمًا بالمعنى المتعارف عليه؛ لأنني كنت حينها طالبة في المدرسة، ولم يكن لي علاقة بالسينما أو الرياضة، وأنا مازالت متذكرة اليوم الذي فازت فيه البطلة نهلة رمضان ببطولة العالم وبالميدالية الذهبية في رفع الأثقال في كندا، وهذه الحكاية كانت ملهمة جدًا لي وتأثرت بها كثيرًا، وبعد مرور سنوات عديدة صارت نهلة الفتاة التي يراها كل الناس في الأولمبيات، وفي عام 2014 أتيحت لي الفرصة بلقاء كابتن رمضان والد نهلة، والذي عرفني عليه هو مخرج الوحدة الثانية عمروش بدر، وسعدت كثيرًا بهذا اللقاء، حيث أنني وجدته يقوم بتمرين الفتيات في الشارع مثلما كان يفعل مع ابنته نهلة، ووجدت أنه قد حقق نجاحات كثيرة وساهم في ظهور أبطال عديدة غير ابنته، فلذلك أحببت أن أقدم فيلمًا يُتابع قصة كفاح إحدى الفتيات من بداية رحلتها للحظة وصولها لبطولة العالم.



* كيف تم اختيار أسماء رمضان لتكون بطلة فيلمك؟



الموضوع جاء عن طريق الصدفة، وخاصةً عند ذهابي للتصوير مع كابتن رمضان والبنات الذين يتمرنوا معه، فأسماء كانت واحدة من الفتيات الصغيرات في ذلك الوقت فأنا في البداية كنت أصور كل الفتيات، ولكن بعد سنة من التصوير حسيت إني أريد التركيز على أسماء لتكون البطلة التي تبدأ وتنتهي تلك الرحلة معها، وكنت أريد متابعة رحلة هذه الفتاة منذ صغرها، وخاصةً متابعة تطور شخصياتها، خلال الأربع سنوات؛ لأن الإنسان يتغير فيهم شكلاً وموضوعًا، كما أنها كانت طفلة بتلعب وتتشاقى ومع الوقت تشعر بأنها كبرت، وأنا كنت أشعر بالتحول في شخصيتها، على الرغم من أنها تكبر إنسانيًا ورياضيًا.



*لماذا قمتِ بتسليط الضوء على لعبة رفع الأثقال بالنسبة للسيدات؟



في الحقيقة أنا لم أكن مهتمة بتقديم فيلم رياضي، ولكن الملهم بالنسبة لي كان الكابتن رمضان والبنات الذين يتمرنوا معه ويقوموا بلعب الحديد في الشارع، بالرغم من المكان ملئ بالدوشة لكنه من الممكن أن يُخرج أبطالاً، فهذه الحكاية كانت ملهمة جدًا لي، وإذا كانوا يلعبون رياضة أخرى غير رفع الأثقال فبالتأكيد كنت سأكون مهتمة بتقدميها.



*ما الاستفادة التي عمت عليكي من هذه التجربة؟



استفدت كثيرًا من هذه التجربة، وشعرت أنني كبرت معهم، فأنا تعلمت منهم أشياء كثيرة؛ لإن حلمهم أكبر من الحقيقة التي يعيشون فيها، كما أن شغلهم حقيقي مثلما يقول الكابتن في الفيلم"بيروحوا الأولومبيات بمليم"، وهذا بالنسبة لي كان أمر ملهم جدًا، كما أنني وقت التصوير تعرضت لإصابة شديدة في رقبتي، وكنت لا أستطيع الحركة لكنني عندما كنت أذهب للتصوير كنت اقول لنفسي لو هما بإصابتهم بيتمرنوا فأنا كمان هعرف أكمل الرحلة معاهم.



*ما الصعوبات التي واجتهك أثناء التحضير للفيلم؟



نحن عملنا أول ثلاثة سنوات بلا مقابل وبلا دعم ، والكابتن كان يقوم بإحضار الحديد من بائع "الروبابكيا"،عندما كنت أشاهدهم وهما مكملين رحلتهم بدون مقابل جيد كنت أحس أنه لابد أن استكمل رحلتي معهم، وكنت حاسة أنهم واثقين فيا جدًا إن احكي حكاياتهم، فأنا حقيقي كنت أريد تقديم كل ما أقدر عليه لكي أحكي هذه الحكاية، سواء كان في مقابل مادي أو لاء، وهناك لحظات كنت بقول فيها هنعمل إيه وهنكمل ازاي،ولكن عندما كنت أذهب للوكيشن كنت أقول لنفسي أنه لابد أن استكمل رحلتي معهم.



* وما تعليقك على عدم الدولة للرياضين بشكل جيد مثلما يحدث في أمريكا؟





في الدول الخارجية، ولاسيما أمريكا الدعم لا يكون من قبل الدولة فقط بل يكون أيضًا من رجال الأعمال، فأنا أتمنى أن يكون الفيلم قد نجح في تعريف مصر كلها بهذا المكان ولابد على من يقدر أن يقدم المساعدة.



*هل ترين أن المهرجانات أصبح سببًا رئيسيًا في انتشار السينما التسجيلية؟



بالتأكيد، وسعيدة جدًا بأن السينما التسجيلية أصبحت تأخذ مكانًا لها في المهرجانات، لأن بعد ذلك سيصبح لها مكانًا في السينمات ومع الجمهور، والمهرجانات هي أول مكان يرى فيه الجمهور هذه الأفلام ويتعرف عليها، ولكن من وجهة نظري أن السينما التسجيلية التي لم تشارك في مهرجانات مصرية حققت نجاحات دولية، وفرضت وجودها بشكل ما، وأشعر بسعادة كبيرة من دعم المهرجانات المصرية للسينما التسجيلية وأتمنى في السنوات القادمة أن تدعم السينمات وجهات التوزيع السينما التسجيلية.



*ما الأشياء التي تحاولين تسليط الضوء عليها عند إخراجك لأي فيلم؟



أنا مهتمة بأن أحاول تغيير الصورة النمطية المتواجدة عن السيدات في السينما لإن لو دققنا النظر على معظم الأفلام المتواجدة في العشر سنوات الماضية، سنجد أن الشخصية النسائية في الفيلم تكون شخصية هامشية، ضعيفة أو مغلوبة على أمرها، في صور نمطية أنا غير مقتنعة بها، ومهتمة إن الحكايات التي أسعى لتقديمها لا تتواجد فيها تلك الأمور، لإن السيدات التي أعرفها في حياتي ليسوا جميعًا كذلك.



*كيف بتم ترشيح الأفلام القصيرة لجائزة الأوسكار؟



التأهيل للأوسكار عن طريق ثلاثة طرق إن بلدك ترشح الفيلم فيترشح الفيلم باسم افضل فيلم أجنبى، الطريقة الثانية أن يتم توزيع الفيلم سينمائيًا في أمريكا يعرض لمدة اسبوع في نيويورك، وفي هذه الحالة الفيلم من الممكن أن يتم تأهيله لكل أقسام الأوسكار، أحسن موسيقى مونتاج تصوير، الطريقة الثالثة أن يعرض الفيلم في مهرجانين من عشر مهرجانات دولية، إذا عرض في اثنين منه يتم تأهيله أو يكون حصل على جائزة من أي واحدة منهم، عاش يا كابتن عرض في مهرجانين من عشرة منهم مهرجان تورونتو ودوك إن واي سي في أمريكا فلذلك تم تأهيله، كمان أنه حصل على جائزة أحسن فيلم في مهرجان دوكلايبسك في ألمانيا.



*هل الأفلام القصيرة محصور عرضها في المهرجانات أم من الممكن أن تكون متاحة للجمهور في السينمات؟



أنا أرى أن عاش يا كابتن من الممكن أن يتم عرضه في أي مكان وليس للمهرجان فقط، ومتخيلة إن الجمهور العادي إذا سنحت له الفرصة لرؤية هذا الفيلم في التلفزيون أو السينما بالتأكيد سيقوم برؤيته، كما أنه سيتفاعل مع أبطاله لقربهم منه، وأنه يتحدث عن أشخاص حقيقية.



*ما الجديد بالنسبة لكِ؟



قمت بتأسيس شركة انتاج تُدعي كليو ميديا وهي مهتمة بالافلام التي تتحدث عن السيدات، وأقوم حاليًا بتحضير فيلم روائي طويل مازال في مرحلة الكتابة.



*كيف كان تصورك عن الرحلة قبل تنفيذ للفيلم؟



لم أكن متخيلة أن أقوم بتصوير الفيلم لمدة أربع سنوات، فالفكرة التي كانت لدي هي أنني كنت ارغب في متابعة فتاة من الفتيات وهي تحاول تحقيق حلمها وأن تكون بطلة في رياضة رفع الأثقال، كنت أعلم أن الموضوع لا يأتي في يوم وليلة، كنت موافقة لو استغرق تصويره سنتين أو ثلاثة أو عشر سنوات، كنت أحاول تأقلم نفسي على ما تحتاجه الحكاية؛ لإن كان من الممكن أن أوقف الفيلم بعد البطولة الثانية التي كسبتها، لكن بالنسبالي ومن المنطقي أن أكمل لإن الرحلة لم تنتهي وكان وقتها عندي أمل أن تتأهل للأولمبيات أو بطولة العالم.



