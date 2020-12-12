الخطيب: نجحنا في تحقيق خطوة جديدة من برنامج "عائلة الأهلي"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:47 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة نجح في إطلاق «أبلكيشن الأهلي»، الذي كان أحد الأفكار التي تم الإعلان عنها في البرنامج الانتخابي «عائلة الأهلي».

وأوضح أن إيرادات النادي تبقى مختلفة ومتنوعة، حيث تم إبرام عقد رعاية بعد أول 5 أشهر منذ تولي المجلس الحالي إدارة النادي، مؤكدًا أن الأهلي أبرم عقد رعاية بلغت قيمته 500 مليون جنيه، واشترط فيه الحصول على 150 مليون جنيه مقدمًا، لكن بعد عدة شهور اعتذرت الشركة، فتم التعاقد مع شركة أخرى بمبلغ 510 ملايين جنيه، حصل من خلاله النادي على مقدم آخر، يقول البعض إنه رقم كبير، ولكنه يرى أن اسم الأهلي يستحق أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن النادي أبرم عقد بث فضائي بزيادة بلغت 100% على العقد السابق، مؤكدًا أن اسم الأهلي وقيمته وتاريخه كلمة السر في جميع النجاحات التسويقية والإعلانية، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات استثمارية من شأنها زيادة إيرادات النادي بما يتناسب مع طموحاته، التي تستهدف مشروعات وإنشاءات وخدمات تليق بعضو الأهلي، وبما يتناسب مع حجم المصروفات الخاصة بعقود لاعبي الفرق الرياضية والعمال والموظفين، وأيضًا استكمال طموحات الجميع على الصعيد الإنشائي



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