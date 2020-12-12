المحكمة العليا الأمريكية تصدم ترامب بهذا القرار

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

قالت الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، إن المحكمة العليا خذلته، ولم يكن لديها لا الحكمة ولا الشجاعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرار بهذا القرار المحكمه العليا المحكمة الامريكية أمريكا

أخبار تهمك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

منذ أقل من ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. المحكمة الدستورية النمساوية تلغي قانون يحظر الحجاب في المدارس

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

منذ حوالي 8 ساعات

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 11 ساعة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

08:03 ص

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر