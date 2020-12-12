فييرا يعلن قائمة النجم الساحلي لمباراة المتلوي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن المدير الفني للنجم الساحلي، جورفان فييرا، مساء يوم أمس الجمعة، قائمة اللاعبين الذين سيعول عليهم اليوم السبت، في مباراة الجولة الثانية للدوري التونسي، أمام ضيفه نجم المتلوي.


وضمت القائمة 20 لاعبًا، كالتالي: 

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي - وليد كريدان.

خط الدفاع: غفران النوالي - صالح الحرابي - عمر كوناطي - عبد الرزاق بوزرة - صدام بن عزيزة - أيوب عياد - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة. 

خط الوسط : أسامة عبيد - عبد الله داغو - حمزة لحمر - سليم بوخنشوش - فرج القرماني. 

خط الهجوم: وضاح الزايدي - أيمن الصفاقسي - سليمان كوليبالي - رضوان زردوم - فخري العوجي.

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