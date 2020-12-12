محمد أنور: البطولة المطلقة لا تشغلني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان محمد أنور، إنه  يقوم حاليًا بتصوير مسلسل "إسعاف يونس"  من بطولته، موضحًا أنه يجسد شخصية لدكتور اسمه يونس.

وأضاف خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة،  انه يتشرف بان يكون اسم المسلسل قريب من اسم الاعلامية والفنانة الكبيرة اسعاد يونس .

وأكد محمد أنور، أنه يسعى الى الدور الجيد ولا تشغله البطولة المطلقة. 

وأشار الى أن معظم نجوم مصر مسرح يقومون بالتمثيل فى عدد من الأعمال المختلقة، مضيفًا: "لكننا من الصعب ان ننفصل فى الحقيقة لاننا إخوات وبنحب نشتغل مع بعض وبينا كيميا تأهلنا لعمل ادوار كثيرة".



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