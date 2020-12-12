حسين فهمي: "مبحبش أحفادي ينادوني يا جدي"

قال الفنان حسين فهمي/ إنه لا يعترف بكلمة أحفاد فهم أولاد أولاده وليسوا أحفاده، بحد وصفه.





وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "لايف من الدوبلكس" والتى تقدمه أبلة فاهيتا ، ويذاع على قناة On: أنا ما بحبش أحفادي يقولوا لي يا جدي، وبينادوني حسين".





وأشار خلال اللقاء إلى أن مصطفى فهمى أخيه يصغره فى السن بسبع سنوات.





وأضاف" مصطفى كان مدلل لأنه الصغير، وكان دائمًا بـ (يلبسني) فى مشاكله، لكنه كان يعمل جاهدا أن يبعده عن مشاكله سواء العاطفية أو المادية".







