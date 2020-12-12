حسين الشحات يخضع لعملية جراحية

خضع اللاعب حسين الشحات نجم فريق الأهلي، لعملية جراحية في أصبع قدمه اليسرى، صباح الجمعة، في احدي مستشفيات القاهرة.





ومنح الجهاز الفني لفريق الأهلي الأذن لحسين الشحات لإجراء العملية، مما يعني غيابه عن أول مباراتين في الدوري في موسمه الجديد 2020-2021.





وسيغيب الشحات 10 أيام عن تدريبات الفريق، ولن يتواجد في مباراتي مصر المقاصة، وغزل المحلة، في الأسبوع الأول والثاني على الترتيب.





وينتظم الشحات في التدريبات الجماعية عقب مباراة الأهلي ضد سونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.





وسيتواجد الشحات قبل خمس أيام من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في الأسبوع الرابع، يوم الإثنين 28 ديسمبر الحالي.





يذكر ان الأهلي سيلاقي مصر المقاصة بعد غدًا الأحد علي ملعب الأهلي وي السلام، في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز، في الساعة السابعة والنصف مساءً.



