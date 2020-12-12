كونتي يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان اقترب من مغادرة النادي الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته بالبطولة.





وحسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن علاقة كونتي مع إنتر ميلان انهارت، كما أن الإدارة لم تعد تعتبره قائد مشروع النادي في السنوات المقبلة، حيث تعرض المدرب لحملة انتقادات عنيفة مؤخرا بعد فشل الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا وخروجه المبكر من البطولة هذا الموسم.





وأكد التقرير الإيطالي أن كونتي بنسبة كبيرة سوف يستمر مع الانتر حتي يونيو المقبل قبل دراسة أمر استمراره مع الفريق من عدمه، متوقعا عدم بقاء المدرب مع الفريق بالموسم المقبل حتى في حال حصد لقب الدوري الإيطالي.





وقاد كونتي فريق انتر ميلان في 69 مباراة منذ توليه قيادة الفريق في 2019، فاز في 39 مباراة، وتعادل في 18 مباراة، وخسر 12 مباراة، وسجل الفريق معه 144 هدفا، واستقبلت شباكه 76 هدفا.



