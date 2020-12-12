كونتي يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان اقترب من مغادرة النادي الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته بالبطولة.

وحسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن علاقة كونتي مع إنتر ميلان انهارت، كما أن الإدارة لم تعد تعتبره قائد مشروع النادي في السنوات المقبلة، حيث تعرض المدرب لحملة انتقادات عنيفة مؤخرا بعد فشل الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا وخروجه المبكر من البطولة هذا الموسم.

وأكد التقرير الإيطالي أن كونتي بنسبة كبيرة سوف يستمر مع الانتر حتي يونيو المقبل قبل دراسة أمر استمراره مع الفريق من عدمه، متوقعا عدم بقاء المدرب مع الفريق بالموسم المقبل حتى في حال حصد لقب الدوري الإيطالي.

وقاد كونتي فريق انتر ميلان في 69 مباراة منذ توليه قيادة الفريق في 2019، فاز في 39 مباراة، وتعادل في 18 مباراة، وخسر 12 مباراة، وسجل الفريق معه 144 هدفا، واستقبلت شباكه 76 هدفا.

أخبار تهمك

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

منذ نصف ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

منذ حوالي 8 ساعات

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. المحكمة الدستورية النمساوية تلغي قانون يحظر الحجاب في المدارس

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

08:03 ص

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر