تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب مساء اليوم السبت، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2020 / 2021.





الزمالك يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمصالحة جماهيره بعض اخفاقات الفريق خلال المباريات الأخيرة سواء في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي أو خروجه من بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.





ويفتقد فريق الزمالك جهود العديد من لاعبيه في مباراة اليوم السبت، ضد طلائع الجيش، أبرزهم يوسف أوباما وأوناجم لعدم الجاهزية الفنية، و محمد اشرف روقا للإصابة ، وإمام عاشور للإيقاف ، وإسامة فيصل و حسام اشرف و احمد عيد للمشاركة مع منتخب الشباب ، وعبد لله جمعة للإصابة بفيروس كورونا، ومحمد عبد الشافي للإصابة.





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد أبوجبل فى حراسة المرمى

وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وأحمد أبو الفتوح فى الدفاع

وطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد فى وسط الملعب

وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد فى الهجوم.





وتنطلق مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، على استاد الكلية الحربية.



