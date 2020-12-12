موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقناة الناقلة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يبدأ فريق الزمالك اليوم السبت، مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، بمواجهة قوية ضد نظيره المقاولون العرب على استاد الكلية الحربية.

ويتطلع فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في أولى مبارياته بالدوري وحصد الثلاث نقاط للمنافسة مبكرا على مراكز الصدارة في البطولة المحلية ومن ثم المنافسة على لقب البطولة.

ولن تكون مهمة الزمالك سهلة في مباراة اليوم السبت، حيث يصطدم بفريق المقاولون العرب بقيادة مدربه الشاب عماد النحاس والذي حقق نتائج رائعة مع الفريق خلال الفترة الماضية آخرها فوزه العريض على أرتا سيدار بطل جيبوتي بنتيجة 10 – 1 في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية وتأهله لدور الـ32.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، على استاد الكلية الحربية.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي لمنافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، كما يمكن مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر شبكة الانترنت بجودة فائقة.

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