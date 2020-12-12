محمد المجذوب لـ "الفجر الفني": سعيد بحب الجمهور لجديدي "الحب الحب"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب النجم السوري محمد المجذوب عن سعادته بالانتشار الواسع الذي حققته أحدث أعماله التي حملت عنوان "الحب الحب"، وتم طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال  لـ "الفجر الفني"، إنه يعكف على التحضير لأعمال غنائية جديدة خلال الفترة الراهنة وذلك بعد نجاح الحب الحب.

وأضاف المجذوب قائلاً: "بكل صراحة بدأنا تحضيراتنا الجديدة، ولكن بعد هذا التفاعل الجماهيري مع الحب الحب، تقع على عاتقنا مسؤولية حسن الاختيار، حتى نقدم عمل يوازي تميز وجمال أغنيتي الجديدة.. وأستعد لتقديم أكثر من نمط غنائي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

يذكر أن أغنية "الحب الحب" من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع فادي جيجي، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المُخرج كفاح بلاني.

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