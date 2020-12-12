موعد والقناة الناقلة ومعلق مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره مانشستر سيتي، على أرضية ملعب أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
وتُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd2، 4k.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
ويعلق يوسف سيف على تلك المباراة.

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