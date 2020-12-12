موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد جدول البطولة برصيد26 نقطة.





موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd3، 4k.



