تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره أتلتيكو مدريد "ديربي مدريد"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ويستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو في ديربي مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





وقد استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء.





وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالي:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: فيرلاند ميندي - لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - رافاييل فاران.





خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو





خط الهجوم: كريم بنزيما - رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور





ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بعد فوزه الأخير على حساب إشبيلية بهدف دون رد.





بينما يتربع أتلتيكو مدريد على عرش صدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 26 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب بلد الوليد بهدفين مقابل لاشيء.



